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  • 23.02.2019
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Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova reyting listesinde yine zirvedeydi

Zirvenin tek sahibi
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde nefret fırtınaları aşka karıştı. ATV'nin sevilen dizisi, hem sosyal medyada hem de reyting listesinde yine zirvedeydi.

Dizi, Tüm Kişilerde %13,19 izlenme oranı ve %29,19 izlenme payı, 'de %10,45 izlenme oranı ve %25,25 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,45 izlenme oranı ve %27,09 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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