Moda dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Karl Lagerfeld, Salı günü Paris'te hayatını kaybetti. Onun ölümü kadar yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının "Choupette" ismindeki kedisine kalacağı gündem oldu. Birçok kez, "Tek varisim" dediği Choupette, Hollywood'un ünlü isimlerinin de radarına girdi. Başta Paris Hilton ve Jennifer Aniston olmak üzere birçok ünlü kediyi almak için sıraya girdi. Lagerfeld'in ardından Chanel'in koleksiyonlarına da karar verecek olan Virginie Viard, "Choupette" için koruma ordusu tutulduğunu doğruladı. Lagerfeld için cenaze töreni düzenlenmeyeceği açıklandı. Vasiyeti üzerine bedeni yakılarak, külleri ölen sevgilisi Jacques de Bascher'in ve annesinin külleri ile birlikte dökülecek.
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