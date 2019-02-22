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  • 22.02.2019
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’in serveti kedisine kalabilir

Dünya modasının efsane isimlerinden olan ’in 200 milyon dolarlık serveti, kedisi Choupette’e kalabilir. Lagerfeld’in yardımcısı , şanslı kedi için bir koruma su tuttu.

Kedinin ordusu!
Moda dünyasının en önemli isimlerinden biri olan , Salı günü 'te hayatını kaybetti. Onun ölümü kadar yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının "Choupette" ismindeki kedisine kalacağı gündem oldu. Birçok kez, "Tek varisim" dediği Choupette, Hollywood'un ünlü isimlerinin de radarına girdi. Başta Paris Hilton ve Jennifer Aniston olmak üzere birçok ünlü kediyi almak için sıraya girdi. Lagerfeld'in ardından Chanel'in koleksiyonlarına da karar verecek olan Virginie Viard, "Choupette" için koruma su tutulduğunu doğruladı. Lagerfeld için cenaze töreni düzenlenmeyeceği açıklandı. Vasiyeti üzerine bedeni yakılarak, külleri ölen sevgilisi Jacques de Bascher'in ve annesinin külleri ile birlikte dökülecek.


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