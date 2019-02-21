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Moda dünyasının efsane ismi 'ın mirası kedisine kaldı! kedinin peşine düştü

Moda dünyasının efsane ismi , önceki gün hayata gözlerini kapadı. Mirası ise kedisine kaldı. Şarkıcı da kediyi almak için çalışmalara başladı

Gel pisi pisi

Fransa'nın başkenti Paris'te kurulan Chanel moda evini zirveye taşıyan Karl Lagerfeld, önceki gün hayata gözlerini kapadı. Çocuğu bulunmayan 85 yaşındaki ünlü Alman modacıdan geriye ise kedisi Choupette kaldı. 'in ölmeden önce krallar gibi baktığı kedi, bugüne kadar Vogue, V ve Grazia dergilerinin kapağında çıktı.

Kedinin seyahat çantaları ise ve Goyard imzalıydı. Lagerfeld'in özel jetinde ona göre tasarlanmış bir koltuk bile vardı. Hilton otellerinin varisi Paris Hilton ise iki bakıcısı, veterineri, badigardı ve manikürcüsü de bulunan kediyi sahiplenmek istediğini açıkladı. Karl Lagerfeld'in avukatları ise talebi değerlendireceklerini ancak bu durumun şimdilik mümkün olmadığını belirtti.



Şanslı kedi, sabah kahvaltılarında gümüş kapta kaz ciğeri ve karides yiyor. Dışarı çıkmayı da çok seviyor. Restoranlara götürüldüğünde şefler kendisine özel yemekler hazırlıyor. Kışları Paris, , Roma, Dallas ve 'da geçiriyor. Yazın da 'da dinleniyor. En büyük zevki ise poşet parçalamak.

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