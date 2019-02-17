Ankaralı Aslı Kırhan, yıllar önce İngiltere'ye gitti. Burada yaşamak için bir işe girdi. Kısa bir süre sonra da işyerinde tanıştığı Tom Watson ile hayatını birleştirdi. İngiliz damadın babası ise 92 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in şövalyesiydi. Düğünden sonra Aslı Kırhan, eşiyle birlikte Kraliçe tarafından kayınpederine hediye edilen Windsor Sarayı'ndaki kale evde kalmaya başladı.
Böylece Kraliçe'ye komşu olan genç kadın, sarayda özgürce gezip, dolaştı. Hatta tüm dünyanın canlı yayınla takip ettiği Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın düğün törenine bile katıldı. Kaldığı evi sosyal medya hesabından paylaşan Kırhan, "Kraliçe'nin evi ile aramızda birkaç adım var" ifadesini kullandı. Çok şanslı olduğunu vurguladı...
Windsor Sarayı'na gelin giden genç kadın, "Kayınpederime; 'Türkler, İngiliz Kraliyet Ailesi'ni yakından takip ediyor' diyorum. Bunu bilmek onların çok hoşuna gidiyor" diye konuştu.
Böylece Kraliçe'ye komşu olan genç kadın, sarayda özgürce gezip, dolaştı. Hatta tüm dünyanın canlı yayınla takip ettiği Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın düğün törenine bile katıldı. Kaldığı evi sosyal medya hesabından paylaşan Kırhan, "Kraliçe'nin evi ile aramızda birkaç adım var" ifadesini kullandı. Çok şanslı olduğunu vurguladı...
Windsor Sarayı'na gelin giden genç kadın, "Kayınpederime; 'Türkler, İngiliz Kraliyet Ailesi'ni yakından takip ediyor' diyorum. Bunu bilmek onların çok hoşuna gidiyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.