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  • 16.02.2019
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’nin sevgilisi yaptığı pahalı jestle, “Cömert sevgili” dedirtti

Parmağındaki tektaşıyla ayağı yerden kesilen Sali’nin sevgilisi yaptığı pahalı jestle, “Cömert sevgili” dedirtti.

Cömert damat

Aşk hayatında yüzü gülen Ziynet Sali, önceki gece şov yaptı. ve Enbe Orkestrası'nın Sait Halim Paşa Yalısı'nda verdiği konsere giden Sali, çıkışta sevgilisi Erkan Erzurumlu ile objektiflere takıldı. Önce panik yapan aşıklar, daha sonra el ele objektiflere poz verdi.



Mutluluğu yüzünden okunan şarkıcı, nasıl tanıştıklarını soran gazetecilere, "Çok güzel başladı, müzik buluşturdu. Kalplerimiz konuştu ve başladı'' cevabı verdi. Ziynet Sali, Sevgililer Günü hediyesi sorulunca da parmağındaki tektaşını göstererek havasını attı.

Doğan SAVAŞ

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