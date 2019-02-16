Aşk hayatında yüzü gülen Ziynet Sali, önceki gece şov yaptı. Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası'nın Sait Halim Paşa Yalısı'nda verdiği konsere giden Sali, çıkışta sevgilisi Erkan Erzurumlu ile objektiflere takıldı. Önce panik yapan aşıklar, daha sonra el ele objektiflere poz verdi.





Mutluluğu yüzünden okunan şarkıcı, nasıl tanıştıklarını soran gazetecilere, "Çok güzel başladı, müzik buluşturdu. Kalplerimiz konuştu ve başladı'' cevabı verdi. Ziynet Sali, Sevgililer Günü hediyesi sorulunca da parmağındaki tektaşını göstererek havasını attı.



Doğan SAVAŞ