Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima'nın yaklaşık 1,5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Lima, Hara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı. İngiliz ve ABD basınında aşkları uzun süredir magazin gündemini meşgul eden ikilinin ayrılığının ardından Lima'nın bir zamanlar flört ettiği Julian Edelman ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Ünlü model paylaştığı fotoğrafların birine "Kendi kendinizin sevgilisi olun" yorumunu yaptı. Hara'nın ilişkisinin pek iyi gitmediği ünlü modelin birkaç ay önceki bir Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Lima Instagram hesabında "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil" notunu paylaşmıştı. Bu paylaşım çiftin ayrıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

Metin Hara, bu aşk sayesinde günlerce medyanın ilgi odağı oldu.