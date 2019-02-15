Yıllardır kendisine ait taksi plakaları olduğu konuşulan Gülben Ergen'le ilgili şehir efsanesini İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu, çürüttü. "Gülben Ergen'in 20 taksisi olduğu efsanesi doğru değil" diyen Aksu, ekledi: "Yasalara göre her kişi, sadece bir taksi plakası alabilir. Hiçbir ünlüye kayıtlı bir plaka kaydı İstanbul'da yok."