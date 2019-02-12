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  • 12.02.2019
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ile Alişan'a hayranlarından ağlatan sürpriz

Ağlatan armağan

Buse Varol Tektaş ile Alişan'a hayranlarından ağlatan sürpriz... Çiftin sevenleri, ikili adına Sudan'daki bir köye bağışta bulunarak miniklerin bir öğün karnını doyurdu.

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