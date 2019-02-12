Buse Varol Tektaş ile Alişan'a hayranlarından ağlatan sürpriz... Çiftin sevenleri, ikili adına Sudan'daki bir köye bağışta bulunarak miniklerin bir öğün karnını doyurdu.
Buse Varol Tektaş ile Alişan'a hayranlarından ağlatan sürpriz... Çiftin sevenleri, ikili adına Sudan'daki bir köye bağışta bulunarak miniklerin bir öğün karnını doyurdu.
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