Annesi Özlem Kaymaz gibi Türkiye Güzeli seçilen Tara De Vries, oyunculuk derslerine başladı. Bir moda dergisine pozlar veren Tara, şöyle dedi:
"HAYAT, oyunculuk nedir diye anladığınız an başka bir şeye dönüşüyor." Genç kız, yaşıtlarına da "Kendine güveniyorsan yap" diye seslendi.
"HAYAT, oyunculuk nedir diye anladığınız an başka bir şeye dönüşüyor." Genç kız, yaşıtlarına da "Kendine güveniyorsan yap" diye seslendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.