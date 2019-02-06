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  • 06.02.2019
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De , oyunculuk derslerine başladı

Gözü oyunculukta
Annesi Özlem Kaymaz gibi Güzeli seçilen Tara De Vries, oyunculuk derslerine başladı. Bir moda dergisine pozlar veren Tara, şöyle dedi:
"HAYAT, oyunculuk nedir diye anladığınız an başka bir şeye dönüşüyor." Genç kız, yaşıtlarına da "Kendine güveniyorsan yap" diye seslendi.

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