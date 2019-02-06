T-ONE Derneği Gastronomi Komitesi tarafından, Türkiye'nin seçkin restoranları, mutfak okulları, organizasyonları ve akademileri olmak üzere geleneksel lezzetlerimizi tanıtmak amacıyla başlatılan çalışmalara bir yenisi eklendi...

Paris'teki Uluslararası Kanseroloji Enstitüsü'nün yararına Versay Sarayı'nda kansere karşı düzenlenen gala gecesinde Türk lokumu ikram edildi. Davetliler, yemekten sonra tattıkları lokumu çok beğendi. Gecede konuşan T-ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, şunları söyledi: "Derneğimizin girişimleri sayesinde Oscar Ödül Töreni'nin yemek menüsünde üç Türk yemeği ikram edilmişti. Türk lokumunu da uluslararası bir organizasyonda tanıtmak istedik. Dünya, Türk Lokumu'nu tanıyor. Bu isimlerin başında lokum sevdasıyla tanınan Napolyon Bonapart ve ünlü ressam Picasso geliyor. Napolyon, sarayına kasa kasa lokum sipariş etmiş. Picasso da konsantrasyonunu yükseltme amacıyla lokum yemiş..."



Dernek, Türkiye'nin eşsiz kültürel miraslarını, doğal zenginliklerini ve lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.