Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.02.2019
  • Gazete

’daki ’nda düzenlenen gecesinde konuklara Türk lokumu hediye edildi

’daki ’nda düzenlenen gecesinde konuklara Türk lokumu hediye edildi. Yüzlerce davetli, Napolyon ve Picasso’nun da vazgeçemediği geleneksel lezzetimizi çok sevdi

Lokum gibi hediye

T-ONE Derneği Gastronomi Komitesi tarafından, Türkiye'nin seçkin restoranları, mutfak okulları, organizasyonları ve akademileri olmak üzere geleneksel lezzetlerimizi tanıtmak amacıyla başlatılan çalışmalara bir yenisi eklendi...

Paris'teki Uluslararası Kanseroloji Enstitüsü'nün yararına Versay Sarayı'nda e karşı düzenlenen gala gecesinde Türk lokumu ikram edildi. Davetliler, yemekten sonra tattıkları lokumu çok beğendi. Gecede konuşan T-ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, şunları söyledi: "Derneğimizin girişimleri sayesinde Oscar Ödül Töreni'nin yemek menüsünde üç Türk yemeği ikram edilmişti. Türk lokumunu da uluslararası bir organizasyonda tanıtmak istedik. Dünya, Türk Lokumu'nu tanıyor. Bu isimlerin başında lokum sevdasıyla tanınan Napolyon Bonapart ve ünlü ressam Picasso geliyor. Napolyon, sarayına kasa kasa lokum sipariş etmiş. Picasso da konsantrasyonunu yükseltme amacıyla lokum yemiş..."

Dernek, Türkiye'nin eşsiz kültürel miraslarını, doğal zenginliklerini ve lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriFransa’daki Versay Sarayı’nda düzenlenen kanser gecesinde konuklara Türk lokumu hediye edildi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri