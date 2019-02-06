Eski Manken Deniz Akkaya önceki gününü eski sevgilisi Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe'ye ayırdı. Akkaya, kızıyla geçirdiği neşeli anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Akkaya, 9 yaşındaki Ayşe'yle pozuna "Bugün, kahkaha atma günü. En çok kim kahkaha atarsa ona ödül var" notu düştü. İkiliye "Yüzünüzden gülümseme
Akkaya, 9 yaşındaki Ayşe'yle pozuna "Bugün, kahkaha atma günü. En çok kim kahkaha atarsa ona ödül var" notu düştü. İkiliye "Yüzünüzden gülümseme
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.