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  • 06.02.2019
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önceki gününü 'den olan kızı Ayşe'ye ayırdı

Gülen bayanlar
önceki gününü Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe'ye ayırdı. Akkaya, kızıyla geçirdiği neşeli anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Akkaya, 9 yaşındaki Ayşe'yle pozuna "Bugün, kahkaha atma günü. En çok kim kahkaha atarsa ona ödül var" notu düştü. İkiliye "Yüzünüzden gülümseme

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