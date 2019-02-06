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  • 06.02.2019
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, bölüm başı istediği ücrete "Bu kadar da olmaz" dedirtti

Cansu uçtu

Uzun süredir ekrandan uzak kalan Cansu Dere, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Dere'nin geçtiğimiz gün Netflix dizisinde oynayacağı konuşulmuştu. "Başka bir yapımla flörtleşiyorum" diyen ünlü oyuncunun asıl derdinin para olduğu anlaşıldı.

Geçen yıl dizisi erken final yapan Dere, iddiaya göre bir televizyon kanalından gelen dizi teklifi üzerine bölüm başına 400 bin lira talep etti. Yüksekten uçan Dere'nin böylesine uçuk bir ücret istemesi ise dizi sektöründe çalışanların büyük tepkisini çekti.

Bölüm başı 400 bin lira ücret istedi. Dere, televizyon dizisinden gelen teklif için talep ettiği ücretle "Yok artık!" dedirtti.

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