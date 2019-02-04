Her yaz işadamı eşi Ozan Baran'la ABD'den Türkiye'ye gelip para saçan Süreyya Yalçın, bu sene milyonluk yatırıma imza atacak. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da sezonluk villa kiralayan ikoncan, bu yaz ise kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Eşiyle geçen yıldan beri Miami'de satın aldığı dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık (yaklaşık 21 milyon lira) malikanesinde yaşayan Yalçın, iddiaya göre Bodrum'da da ev arayışına girdi. Bodrum'daki emlakçıları alarma geçiren ünlü ikoncanın, Yalıkavak'tan iki adet villa satın almak için düğmeye bastığı öğrenildi.
- Saklambaç
- 04.02.2019
- Gazete
Süreyya Yalçın'dan çalışanlarına özel sürpriz! Yalıkavak'ta iki villa alacak
Bonkörlüğüyle bilinen Süreyya Yalçın, çalışanlarına çok özel bir sürpriz hazırlığında… Bu yaz eşi Ozan Baran’la ABD’den Bodrum’a tatile gelecek olan ikoncan, Yalıkavak’ta 20 milyon liraya iki villa alacak. Yalçın, villalardan birini personeline tahsis edecek.
Her yaz işadamı eşi Ozan Baran'la ABD'den Türkiye'ye gelip para saçan Süreyya Yalçın, bu sene milyonluk yatırıma imza atacak. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da sezonluk villa kiralayan ikoncan, bu yaz ise kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Eşiyle geçen yıldan beri Miami'de satın aldığı dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık (yaklaşık 21 milyon lira) malikanesinde yaşayan Yalçın, iddiaya göre Bodrum'da da ev arayışına girdi. Bodrum'daki emlakçıları alarma geçiren ünlü ikoncanın, Yalıkavak'tan iki adet villa satın almak için düğmeye bastığı öğrenildi.
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