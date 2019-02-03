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  • 03.02.2019
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, ısınma tatilinde

Isınma tatili

2018 yazında aşk yaşamaya başladığı işadamı aşkı 'den geçtiğimiz ay evlilik teklifi alan , ısınma tatilinde. Güzel oyuncu, önceki gün sevgilisi ve arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya gitti.

Seda Güven'e tatilinde aşkı Ali Güzel'in yanı sıra işadamının önceki evliliğinden olan kızı da eşlik etti. Güzel oyuncunun, paylaştığı bu karedeki mutluluğu da "Seda, cici anne onayını aldı" dedirtti.

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