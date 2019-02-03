2018 yazında aşk yaşamaya başladığı işadamı aşkı Ali Güzel'den geçtiğimiz ay evlilik teklifi alan Seda Güven, ısınma tatilinde. Güzel oyuncu, önceki gün sevgilisi ve arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya gitti.

Seda Güven'e tatilinde aşkı Ali Güzel'in yanı sıra işadamının önceki evliliğinden olan kızı da eşlik etti. Güzel oyuncunun, paylaştığı bu karedeki mutluluğu da "Seda, cici anne onayını aldı" dedirtti.