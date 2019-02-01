Tümdünyanın izlediği Game of Thrones dizisinde Tyrion Lannister'ı canlandıran Peter Dinklage, dün kızı Zelig'i okula bırakırken objektiflere takıldı. Küçük kızıyla scooter keyfi de yapan yıldız oyuncu için 'Süper baba!' yorumu yapıldı.
Tümdünyanın izlediği Game of Thrones dizisinde Tyrion Lannister'ı canlandıran Peter Dinklage, dün kızı Zelig'i okula bırakırken objektiflere takıldı. Küçük kızıyla scooter keyfi de yapan yıldız oyuncu için 'Süper baba!' yorumu yapıldı.
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