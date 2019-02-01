Dağanın korunması için her fırsatta elini taşın altına koyan Tarkan, yine işbaşında… Megastar, İzmir'in Seferihisar ilçesinde hayata geçen ve kurucusu olduğu Doğa Okulu'nun çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Ege'deki tükenmek üzere olan zeytinlikleri arttırmak için uğraşan yöre halkı, çalışmalarına maddi destek sağlamak için Orhanlı Taşbaskı Zeytinyağı üretmeye başladı.

Tarkan, başlatılan 'Ege'nin zeytinyağı imecesi'ne de katkı sağladı. Kendisinin yanı sıra eşi Pınar Tevetoğlu ile minik kızı Liya'nın sağlığı için organik gıdalardan şaşmayan ünlü sanatçı, yöre halkının ürettiği zeytinyağından tam 100 şişe satın aldı. Megastar, tanesi 600 lira olan 18 litrelik şişelere de 60 bin lira ödedi.

HERKESE ÇAĞRI YAPTI

Seferihisar Doğa Okulu ve Doğa Derneği'nin çalışmalarına her fırsatta destek veren Megastar, satın aldığı zeytinyağlarıyla da yardımseverliğini bir kez daha konuşturdu. Başarılı sanatçının, yöre halkının Orhanlı Vadisi'nde yetişen zeytinlerle yaptığı zeytinyağlarından alıp doğaya katkı sağlamaları için de yakın çevresine çağrıda bulunduğu öğrenildi.



ÇEVREYE MEGA DESTEK

Sık sık Ege'yi ziyaret edip köylülerle bir araya gelen Tarkan, kurucusu olduğu Doğa Okulu'nun da çalışmalarını yakından takip ediyor. Megastar'ın da arazisinin bulunduğu Seferihisar'daki Doğa Okulu tarafından başlatılan imecede 10 litrelik zeytinyağı 350 lira, 5 litrelik ise 200 liraya satılıyor.

Özel Aydın HAMZA