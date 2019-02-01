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  • 01.02.2019
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Çevre dostu yine iş başında! Mega star 60 bin liralık organik zeytinyağı aldı

Çevre dostu , tükenmekte olan ’deki zeytinlikler için harekete geçti. , kurucusu olduğu Seferihisar’daki ’nun zeytinliklerini kurtarmak için başlattığı ‘Ege’nin zeytinyağı imecesi’ne 60 bin liralık organik zeytinyağı alarak katkı sağladı

Doğal star

Dağanın korunması için her fırsatta elini taşın altına koyan Tarkan, yine işbaşında… , İzmir'in Seferihisar ilçesinde hayata geçen ve kurucusu olduğu Doğa Okulu'nun çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Ege'deki tükenmek üzere olan zeytinlikleri arttırmak için uğraşan yöre halkı, çalışmalarına maddi destek sağlamak için Orhanlı Taşbaskı Zeytinyağı üretmeye başladı.

, başlatılan 'Ege'nin zeytinyağı imecesi'ne de katkı sağladı. Kendisinin yanı sıra eşi Pınar Tevetoğlu ile minik kızı Liya'nın sağlığı için organik gıdalardan şaşmayan ünlü sanatçı, yöre halkının ürettiği zeytinyağından tam 100 şişe satın aldı. Megastar, tanesi 600 lira olan 18 litrelik şişelere de 60 bin lira ödedi.

HERKESE ÇAĞRI YAPTI
Seferihisar ve Doğa Derneği'nin çalışmalarına her fırsatta destek veren Megastar, satın aldığı zeytinyağlarıyla da yardımseverliğini bir kez daha konuşturdu. Başarılı sanatçının, yöre halkının Orhanlı Vadisi'nde yetişen zeytinlerle yaptığı zeytinyağlarından alıp doğaya katkı sağlamaları için de yakın çevresine çağrıda bulunduğu öğrenildi.

ÇEVREYE MEGA DESTEK
Sık sık Ege'yi ziyaret edip köylülerle bir araya gelen Tarkan, kurucusu olduğu Doğa Okulu'nun da çalışmalarını yakından takip ediyor. Megastar'ın da arazisinin bulunduğu Seferihisar'daki Doğa Okulu tarafından başlatılan imecede 10 litrelik zeytinyağı 350 lira, 5 litrelik ise 200 liraya satılıyor.

Özel Aydın HAMZA

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