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  • 30.01.2019
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ile oyuncu Aslı Turanlı !

ile oyuncu Aslı Turanlı, önceki akşam . Turanlı, kendisinden 20 yaş büyük Demirer’le pozunu ‘Derin aşk’ notuyla paylaştı

Derin aşk

Önceki gün ilişkilerini sosyal medyada ilan eden Ata Demirer'le güzel oyuncu Aslı Turanlı'dan aşk paylaşımları gecikmedi. İkili, arka arkaya paylaştıkları karelerle ilişkiyi gözler önüne serdi.

İlk önce 46 yaşındaki komedyen, kendinden 20 yaş küçük oyuncuyla piyano başında verdiği pozu paylaştı. Daha sonra da Aslı Turanlı, 'le fotoğrafına İngilizce olarak "Derin aşk" notu düştü.

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