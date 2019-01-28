Amerikalı ünlü oyuncu Rami Malek (37), bugüne kadar birçok projede yer aldı. Son olarak da Bohemian Rhapsody filminde İngiliz şarkıcı Freddie Mercury'i canlandırdı. 1991 yılında hayata veda eden yıldız isme hayat veren Malek, performansıyla Mercury hayranlarından ve sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.
Hatta filmdeki başarısıyla erkek oyuncu dalında Altın Küre kazandı. Aynı zamanda Oscar adayı da olan oyuncu, yıldızı yeniden parlayınca bir süre önce Bodrum'daki Mandarin Otel'den reklam teklifi aldı. Geçtiğimiz günlerde de Bodrum'a demir attı. Otelin tanıtım kataloğu için ünlü fotoğrafçı Mary McCartney'nin objektifinin karşısına geçti.
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