ünlü oyuncu, bugüne kadar birçokprojede yer aldı. Son olarak dafilmindeşarkıcı'i canlandırdı.1991 yılında hayata veda eden yıldız ismehayat veren Malek, performansıyla Mercuryhayranlarından ve sinema eleştirmenlerindentam not aldı.Hatta filmdeki başarısıylaerkek oyuncu dalındakazandı.Aynı zamandaadayı da olan oyuncu,yıldızı yeniden parlayınca bir süre önce'daki'den reklamteklifi aldı. Geçtiğimiz günlerde de Bodrum'ademir attı. Otelin tanıtım kataloğuiçin ünlü fotoğrafçı'ninobjektifinin karşısına geçti.