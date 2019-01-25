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  • 25.01.2019
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, Ivana Sert ve gibi dan tanıtım yapan ünlüler panikte!

İngilizler, yıldızlarını “Paylaştığınız ürünlerden ne kadar kazandığınızı açıklayın. Yoksa hapse girersiniz” diyerek uyardı. Bunu duyan Türk ünlüler ise paniğe kapıldı!




İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurulu (CMA), ünlülerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları ürünlerden elde ettikleri gelirleri, hediyeleri ya da ödünç aldıkları malları beyan etmeleri gerektiğini bildirdi. Kurul, internet üzerinden izinsiz reklam yapan kişilerin, insanları yanlış yönlendirdiğini de belirtti. Anlaşmaya uymayanların ise ağır para cezaları ya da iki yıla kadar hapis yatacağı söylendi.

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HaberlerSaklambaç HaberleriMerve Boluğur, Ivana Sert ve Deniz Akkaya gibi sosyal medyadan tanıtım yapan ünlüler panikte!
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