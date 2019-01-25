





İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurulu (CMA), ünlülerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları ürünlerden elde ettikleri gelirleri, hediyeleri ya da ödünç aldıkları malları beyan etmeleri gerektiğini bildirdi. Kurul, internet üzerinden izinsiz reklam yapan kişilerin, insanları yanlış yönlendirdiğini de belirtti. Anlaşmaya uymayanların ise ağır para cezaları ya da iki yıla kadar hapis yatacağı söylendi.