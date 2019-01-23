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  • 23.01.2019
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ve 'dan unutulmaz konser!

Usta-çırak resitali
Poll Production organizasyonu ve sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında ve , önceki akşam 'nde unutulmaz bir konsere imza attı. Müzmin bekar Altun, 'Aşk Lütfen Gel' şarkısını bitirdiği zaman "2019'da aşk artık kapımı çalsın" diyerek haykırdı.

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