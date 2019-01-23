Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, önceki akşam Haliç Kongre Merkezi'nde unutulmaz bir konsere imza attı. Müzmin bekar Altun, 'Aşk Lütfen Gel' şarkısını bitirdiği zaman "2019'da aşk artık kapımı çalsın" diyerek haykırdı.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
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