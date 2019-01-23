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  • 23.01.2019
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'ın hayranlarına müjde! 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' gösterisi 16 Mart'ta 'de

Gülmek için geri sayım
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hayranlarına müjde! Yılmaz, açılışını 9-10 Mart'ta Londra'da yapacağı 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı tek kişilik gösterisinin ayağı için tarihi açıkladı. Yılmaz, 'daki hayranlarıyla 16 Mart'ta buluşacağını Twitter'dan ilan etti.

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