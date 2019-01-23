Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hayranlarına müjde! Yılmaz, açılışını 9-10 Mart'ta Londra'da yapacağı 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı tek kişilik gösterisinin Türkiye ayağı için tarihi açıkladı. Yılmaz, İstanbul'daki hayranlarıyla 16 Mart'ta buluşacağını Twitter'dan ilan etti.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
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