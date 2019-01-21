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  • 21.01.2019
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ile sobelendi

Aşklarını iki haftadır gözlerden uzak yaşayan ile kendi gibi oyuncu ’nun aşkı sonunda belgelendi. Kaçak aşıklar, önceki akşam Suadiye’deki bir mekanda baş başa yemek yerken sobelendi.

Birkan'ın çiçeği
Kaçak aşıklar sonunda yakalandı! Kendi gibi oyuncu Furkan Andıç'la 1 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda biten Dilan Çiçek Deniz, gönlünü bir diğer meslektaşı Birkan Sokullu'ya kaptırmıştı. 'la 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay biten Sokullu, Deniz ile görüntü vermemek için de soluğu her fırsatta Anadolu Yakası'nda aldı. Sürekli Deniz'in Suadiye'deki evinde giden Sokullu, önceki akşam da aşkının yanındaydı. İkili, bu kez bir mekanda vakit geçirdi.


Sokullu'yu hala Instagram'da takip eden Berrak Tüzünataç, aşk fotoğraflarını da silmedi.

İŞTE AŞKIN BELGESİ

Gazetecileri atlattıklarını düşünen çiçeği burnunda aşıklar, baş başa yemek yedi. Ancak ikili, mekandaki diğer müşterilerin objektifinden kurtulamadı. Ünlü çift, görüntülendiklerinden habersiz birbirlerinin gözlerinin içine bakıp romantik anlar yaşadı. 23 yaşındaki Deniz ile kendinden 10 yaş büyük Sokullu'nun hayranlarının objektifine yansıyan bu karesi de "İşte aşkın belgesi" dedirtti.



Günlerdir objektiflerden kaçan Deniz ile Sokullu, önceki akşam Suadiye'de ilk kez birlikte görüntülendi.

Doğan SAVAŞ

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