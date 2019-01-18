Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi!

Ekim 2018'de oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan'a 2 milyon liralık zırhlı Mercedes cip hediye eden Arda Turan, yeni oyuncağıyla önceki akşam ilk kez Bebek'teydi. Eşiyle bir davete katılan futbolcu, milyonluk lüks cipiyle İstanbul gecelerinde havasını attı. İkili, geceden erken ayrıldı.
Ünlü çift, G500 model zırhlı araçlarıyla Beykoz'daki evlerinde uyuyan 3 aylık oğullarına koştu. Lüks araba tutkusuyla bilinen futbolcunun eşi için aldığı son model cip ise "Yok böyle jest" yorumu yaptırdı. Turan'ın oğlu için de 41 koç kestirdiği iddia edilmişti.
Doğan SAVAŞ
Ünlü çift, G500 model zırhlı araçlarıyla Beykoz'daki evlerinde uyuyan 3 aylık oğullarına koştu. Lüks araba tutkusuyla bilinen futbolcunun eşi için aldığı son model cip ise "Yok böyle jest" yorumu yaptırdı. Turan'ın oğlu için de 41 koç kestirdiği iddia edilmişti.
Doğan SAVAŞ
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