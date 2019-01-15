İngiltere kraliyet ailesinin gözde çifti Prens Harry (34) ve Meghan Markle (37), iki ay önce ailenin geleneksel malikanesi Kensington Sarayı'ndan ayrılıp Kraliçe'nin Windsor'daki Frogmore Kır Evi'ne taşınmaya karar verdi. Markle'ın, eltisi Kate Middleton'la anlaşamadığı için taşınmak istediği iddia edildi.
- Saklambaç
- 15.01.2019
- Gazete
Meghan Markle, Türkiye aşığı çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry çifti yeni evlerinde Türk motifleri kullanılmasını istedi
Meghan Markle, dört yıl önce kaldığı Soho House Istanbul’a bayıldı. Yeni evlerinin de bu otele benzemesini isteyen Sussex Düşesi, taleplerini şöyle sıraladı: Yatak başlığının aynısı yapılsın. Duvarlarda Türk motifleri kullanılsın...
İngiltere kraliyet ailesinin gözde çifti Prens Harry (34) ve Meghan Markle (37), iki ay önce ailenin geleneksel malikanesi Kensington Sarayı'ndan ayrılıp Kraliçe'nin Windsor'daki Frogmore Kır Evi'ne taşınmaya karar verdi. Markle'ın, eltisi Kate Middleton'la anlaşamadığı için taşınmak istediği iddia edildi.
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