kraliçesiPoll Production organizasyonuyla gerçekleşecek olankonserleri kapsamındasevenleriyle buluşacak. Yener, dünyaca ünlü şarkıcı Faydee ile düet yaptığı 'Gravity' isimli şarkısını da ilk kez Haliç'te seslendirecek.zamanda piyasaya çıkaracağı'Halkın Yıldızları' konserlerinde yapacak olan sanatçı oldukça heyecanlı. Gece içinözel bir kostüm siparişi veren başarılı sanatçı, dansçılarına da konseri için