Popun kraliçesi Hande Yener, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşecek olan 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında 19 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Yener, dünyaca ünlü şarkıcı Faydee ile düet yaptığı 'Gravity' isimli şarkısını da ilk kez Haliç'te seslendirecek.
Yener, Faydee ile 'Gravity' isimli şarkıda düet yaptı.
Yakın zamanda piyasaya çıkaracağı İngilizce single'ının tanıtımını 'Halkın Yıldızları' konserlerinde yapacak olan sanatçı oldukça heyecanlı. Gece için ünlü modacı Kadir Kılıç'a özel bir kostüm siparişi veren başarılı sanatçı, dansçılarına da konseri için çok özel kıyafet hazırlatmaya başladı...
Yener, Faydee ile 'Gravity' isimli şarkıda düet yaptı.
Yakın zamanda piyasaya çıkaracağı İngilizce single'ının tanıtımını 'Halkın Yıldızları' konserlerinde yapacak olan sanatçı oldukça heyecanlı. Gece için ünlü modacı Kadir Kılıç'a özel bir kostüm siparişi veren başarılı sanatçı, dansçılarına da konseri için çok özel kıyafet hazırlatmaya başladı...
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