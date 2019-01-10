Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, önceki gün Etiler yokuşunda objektife takıldı. Gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan Yaman'ın gözünü güneş ışınlarından korumak için gözlük takması ise dikkat çekti.
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren 29 yaşındaki oyuncu, "İki hafta daha bulanık ve kısıtlı görmeye devam edeceğim" dedi. Can Yaman, kendisine geçmiş olsun mesajları gönderen tüm takipçilerine de teşekkür etti.
AYDIN HAMZA
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren 29 yaşındaki oyuncu, "İki hafta daha bulanık ve kısıtlı görmeye devam edeceğim" dedi. Can Yaman, kendisine geçmiş olsun mesajları gönderen tüm takipçilerine de teşekkür etti.
AYDIN HAMZA
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