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  • 10.01.2019
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'a nazar değdi! Can Yaman gözünden ameliyat oldu

Oyuncu ’a nazar değdi. Yaman, önceki gün gözünden ameliyat oldu. Oyuncu, güneş gözlüğü takarak tedbir aldı.

Göze geldi
Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu , önceki gün Etiler yokuşunda objektife takıldı. Gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan Yaman'ın gözünü güneş ışınlarından korumak için gözlük takması ise dikkat çekti.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren 29 yaşındaki oyuncu, "İki hafta daha bulanık ve kısıtlı görmeye devam edeceğim" dedi. Can Yaman, kendisine geçmiş olsun mesajları gönderen tüm takipçilerine de teşekkür etti.

AYDIN HAMZA

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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