Can Yaman'ın gizli hastalığı ortaya çıktı ameliyat oldu! Ünlülerin hastalıkları
Büyük bir değişim geçiren ve rol aldığı dizi ile kariyerinde yükselişe geçen Can Yaman'ın gizli hastalığı ortaya çıkmıştı. Gözlerinde problem olan Can Yaman, uzun bir süre gözlükleriyle görülmüştü. Can Yaman sonunda ameliyat oldu ve bunu duyurdu. Peki Can Yaman'ın hastalığı ne? İşte Can Yaman'ın ve ünlülerin gizli hastalıkları.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 10:54:08
Güncelleme: 12:05:13
Erkenci Kuş dizisiyle kariyerinde yıldızı parlayan Can Yaman, her hareketiyle gündemde. Bir süre önce sıklıkla güneş gözlüğü taktığı fark edilen Can Yaman'ın önce gözlük reklamı yaptığı sanıldı ancak işler hiç sanıldığı gibi değildi.
HASTALIĞINI AÇIKLADI
Ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Can Yaman gözlükle rol alacağını belirterek; göz sorunu yaşamasından ötürü bu geçici durumu yansıtacağını ifade etmişti.
AMELİYAT OLDU
Tüm bu gelişmelerin ardından Can Yaman ameliyat oldu. Yılbaşından önce ameliyat olması gereken Can Yaman gecikmiş olsa da ameliyatının gerçekleştiğini duyurdu.
İşte Can Yaman'ın o açıklaması.
Can Yaman'ın gözündeki hastalığın ne olduğuna dair ise bir açıklama yapılmadı.