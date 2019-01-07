Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Uludağ'a gitti. Burada üç ayrı kürkle poz verdi. Fotoğraflarını da Instagram'a yükledi. O kareleri gören hayvanseverler, "Hayvan katilisin" diyerek Saraçoğlu'na tepki gösterdi. İddialara göre ünlü modacı da "Kürkleriniz gerçek mi" sorusuna "Ben asla sahte kürk giymem" yanıtını verdi. Bu sözün üzerine sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Saraçoğlu'na ünlü isimler de sitem etti. Tasarımcı Ebru Şancı, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Midesini küçültürken vicdanını da almışlar yazık!" dedi. Saraçoğlu'na bir tepki de yıllar önce Hande Ataizi'ye attığı tokatla hafızalara kazınan Sevda Demirel'den geldi. Demirel, şunları söyledi: "Gülşahcığım. Keşke Feneryolu'ndaki o minik evinde dikiş makinesi bile olmayan, elleriyle dikiş diken masum kız olarak kalsaydın..."
BİR PALTOYA 30 TİLKİ!
Kürk yapımında kullanılan hayvanların en başında tilkiler geliyor. Her yıl kürk uğruna 10 binlerce hayvan öldürülüyor. Bir kürk palto için ise 10 ila 30 tilki katlediliyor.
250 BİN LİRALIK KÜRKLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!
Ebru Şancı, tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.
Sevda Demirel, ünlü modacıya geçmişini hatırlattı.
SOSYAL MEDYA
Bir hayvanın derisini giymekle farklı olunmuyor!
Kalbin çirkin, vicdanın çirkin, maalesef henüz oralara estetik yapılamıyor.
Bunun ticaretini yapan kişiler ve satın alanlar gerçekten insan değiller.
Kürkün içinde güzel olduğunu sanıyor yazık!
BİR PALTOYA 30 TİLKİ!
Kürk yapımında kullanılan hayvanların en başında tilkiler geliyor. Her yıl kürk uğruna 10 binlerce hayvan öldürülüyor. Bir kürk palto için ise 10 ila 30 tilki katlediliyor.
250 BİN LİRALIK KÜRKLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!
Ebru Şancı, tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.
Sevda Demirel, ünlü modacıya geçmişini hatırlattı.
SOSYAL MEDYA
Bir hayvanın derisini giymekle farklı olunmuyor!
Kalbin çirkin, vicdanın çirkin, maalesef henüz oralara estetik yapılamıyor.
Bunun ticaretini yapan kişiler ve satın alanlar gerçekten insan değiller.
Kürkün içinde güzel olduğunu sanıyor yazık!
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modacımıymış.he.acaba bu modacının tasarımlarından kim yararlanıyor.benim gibi emeklimi.tabiiki hani şimdi bu kadar tepki verenler.ne diyorlarveya demek istiyorlar al bu parayı bir tilkide benim için .....şimdi bu iş gazzedeki israil katliamına benzedi.gazze için israile ateş püskürürüz ama fairy mükemmel temizliyor diye al bir bombada benim için at diyoruz.ne güzel değilmi.anlayana...anlamayan zaten betoven dinliyor
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