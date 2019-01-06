Kırık kalpler buluştu! Kendisi gibi oyuncu Furkan Andıç'la yaklaşık 1 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona eren Dilan Çiçek Deniz, gönlünü yine oyuncu bir isme kaptırdı. Çiçek, Berrak Tüzünataç'la 3 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten Birkan Sokullu ile birlikte.
Güzel oyuncuyla ilişkisinin 2 hafta önce başladığı konuşulan Sokullu, önceki akşam Arnavutköy'deydi. 33 yaşındaki oyuncu, 23 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşayıp yaşamadığına dair sorular karşısında "Evet" dercesine kafa salladı.
Güzel oyuncuyla ilişkisinin 2 hafta önce başladığı konuşulan Sokullu, önceki akşam Arnavutköy'deydi. 33 yaşındaki oyuncu, 23 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşayıp yaşamadığına dair sorular karşısında "Evet" dercesine kafa salladı.
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