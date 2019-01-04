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  • 04.01.2019
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'den ders niteliğinde sözler

Yılbaşı gecesini annesi ’ın yanında hastanede geçiren ’den ders gibi sözler: ‘ daha önemli ve güzel bir şey yok’

'İyi olacak'
Aylardır kanser olan annesi 'ın yanından ayrılmayarak vefalı bir evlat olduğunu kanıtlayan , önceki akşam Arnavutköy'deydi. Neşesi yerinde olan 25 yaşındaki oyuncu, yılbaşı akşamını annesinin yanında hastanede geçirmesiyle ilgili konuştu:

"Tabii ki, annemin yanında oldum. Ailemle olmak her zamanki gibi çok güzeldi. Hayatta en önemli ve en güzel şey aile." Annesine donör olacağını da açıklayan Hande Erçel, "Bir aksilik olmazsa şu anda iyileşme sürecine girdik" dedi.


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