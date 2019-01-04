Aylardır kanser olan annesi Aylin Hanım'ın yanından ayrılmayarak vefalı bir evlat olduğunu kanıtlayan Hande Erçel, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Neşesi yerinde olan 25 yaşındaki oyuncu, yılbaşı akşamını annesinin yanında hastanede geçirmesiyle ilgili konuştu:
"Tabii ki, annemin yanında oldum. Ailemle olmak her zamanki gibi çok güzeldi. Hayatta en önemli ve en güzel şey aile." Annesine donör olacağını da açıklayan Hande Erçel, "Bir aksilik olmazsa şu anda iyileşme sürecine girdik" dedi.
"Tabii ki, annemin yanında oldum. Ailemle olmak her zamanki gibi çok güzeldi. Hayatta en önemli ve en güzel şey aile." Annesine donör olacağını da açıklayan Hande Erçel, "Bir aksilik olmazsa şu anda iyileşme sürecine girdik" dedi.
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