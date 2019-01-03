Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, duyarsız sürücülere tepki gösterdi... Sempatik sanatçı, geçtiğimiz günlerde İstinye Park ve Vadi İstanbul adlı alışveriş merkezlerine gitti. Ancak burada engelli sürücüler için ayrılan alanların başka araçlar tarafından işgal edildiğini görünce duruma sinirlendi.







Hemen cep telefonunun kamerasıyla kuralları çiğneyen arabaları tek tek görüntüledi. Daha sonra da bu vicdansızlığı sosyal medyada ifşa etti. Ümit Erdim ayrıca, söz konusu araçların plakalarını hem AVM yönetimine hem de emniyete bildirdi.









Örnek davranışıyla engelli vatandaşlarımızın sesi olan Erdim'e, destek geldi. Binlerce kişi ünlü oyuncuya teşekkür, vicdansız sürücülere ise isyan etti:



Helal olsun sana. Umarım cezaları kesilir.

Böyleleri yüzünden ne zaman dışarı çıksam sıkıntı yaşıyorum.

Bunların ehliyetlerine el koymak lazım...

Bravo Ümit kardeşim. Sesimizi duyurduğun için teşekkürler...

Bu sürücülerden bıktık usandık.

Gerçekten pes artık!

Keşke insanlığınız da arabalarınız kadar kaliteli olsa...