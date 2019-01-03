Temmuz 2018'de gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptıran Eliz Sakuçoğlu, 31 Aralık gecesi aşka geldi. İkili, yeni yılı evde birlikte kutladı.







Mutluluğu kendinden 7 yaş küçük Daymaz'da bulan stil danışmanı, yılbaşı akşamı da bir kez daha aşkını ilan etti. 34 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu, oyuncuya sarıldığı bu romantik kareyi "2018'in en güzel hediyesi" notuyla paylaştı.







Sakuçoğlu ile Mert Daymaz'ın aşkı, 6 aydır tam gaz sürüyor.