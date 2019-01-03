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, Ekin 'a aşkını ilan etti: 2018'in en güzel hediyesi

En güzel hediye

Temmuz 2018'de gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptıran Eliz Sakuçoğlu, 31 Aralık gecesi aşka geldi. İkili, yeni yılı evde birlikte kutladı.



Mutluluğu kendinden 7 yaş küçük Daymaz'da bulan stil danışmanı, yılbaşı akşamı da bir kez daha aşkını ilan etti. 34 yaşındaki , oyuncuya sarıldığı bu romantik kareyi "2018'in en güzel hediyesi" notuyla paylaştı.



Sakuçoğlu ile 'ın aşkı, 6 aydır tam gaz sürüyor.

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