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  • 02.01.2019
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Bu yıl farklı

Bu yıl farklı

2018'de oğulları Can'ı kucaklarına alan Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, yılbaşı akşamı aile saadeti yaşadı. 2019'u evlerinde karşılayan ünlü çift, bu kareyle de herkesin yeni yılını kutladı.

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