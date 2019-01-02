Bu yıl farklı

2018'de oğulları Can'ı kucaklarına alan Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, yılbaşı akşamı aile saadeti yaşadı. 2019'u evlerinde karşılayan ünlü çift, bu kareyle de herkesin yeni yılını kutladı.
2018'de oğulları Can'ı kucaklarına alan Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, yılbaşı akşamı aile saadeti yaşadı. 2019'u evlerinde karşılayan ünlü çift, bu kareyle de herkesin yeni yılını kutladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.