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  • Saklambaç
  • 30.12.2018
  • Gazete

, 'ın heykeli ile poz verdi

Kara’nın dostu
Sevilen oyuncu , yeni yıl tatili için rotasını ailesiyle 'ya çevirdi. Kara, 'nda valizlerini beklerken de dünyaca ünlü bilim insanı 'ın heykeli ile de böyle poz verdi. Kara'nın bu renkli paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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