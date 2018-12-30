Sevilen oyuncu Burcu Kara, yeni yıl tatili için rotasını ailesiyle Almanya'ya çevirdi. Kara, Frankfurt Havalimanı'nda valizlerini beklerken de dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın heykeli ile de böyle poz verdi. Kara'nın bu renkli paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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