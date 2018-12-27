Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün ülkesi Sırbistan'daki bir dergiye kapak oldu. Boşanma sonrası kendinden 18 yaş büyük Sadettin Saran'la aşk yaşamaya başlayan 36 yaşındaki Sırp şarkıcı, Saran'ın üzecek sözler sarf etti.
- Saklambaç
- 27.12.2018
- Gazete
Emina Jahovic'ten Sadettin Saran’a kötü haber! Emina Jahovic evlenmeyi düşünmüyor
Altı aydır Sadettin Saran’la aşk yaşayan Emina Jahovic, bir Sırp dergisine verdiği röportajda ‘Yeniden nikah masasına oturmam’ dedi.
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün ülkesi Sırbistan'daki bir dergiye kapak oldu. Boşanma sonrası kendinden 18 yaş büyük Sadettin Saran'la aşk yaşamaya başlayan 36 yaşındaki Sırp şarkıcı, Saran'ın üzecek sözler sarf etti.
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