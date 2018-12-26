ile işadamı sevgilisi6 aylık aşklarını nikah masasına taşıyor. Oyuncu, önceki gün aşkı için organize ettiği doğum günü partisinde hoş bir sürpriz yaşadı.oyuncu, işadamının kendisine evlenme teklifi etmesiyle şaştı kaldı.boşanıpgeçen Güzel'le ikinci baharını yaşayan oyuncu,