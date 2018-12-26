Seda Güven ile işadamı sevgilisi Ali Güzel, 6 aylık aşklarını nikah masasına taşıyor. Oyuncu, önceki gün aşkı için organize ettiği doğum günü partisinde hoş bir sürpriz yaşadı.
Güzel oyuncu, işadamının kendisine evlenme teklifi etmesiyle şaştı kaldı. 2015'te Keremcem'den boşanıp kendisi gibi başından daha önce bir evlilik geçen Güzel'le ikinci baharını yaşayan oyuncu, teklifi kabul etti.
Güzel oyuncu, işadamının kendisine evlenme teklifi etmesiyle şaştı kaldı. 2015'te Keremcem'den boşanıp kendisi gibi başından daha önce bir evlilik geçen Güzel'le ikinci baharını yaşayan oyuncu, teklifi kabul etti.
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