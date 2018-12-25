gibi oyuncu3 buçuk yıllık aşkınıEylül'de bitirenmeslektaşıpüskürdü. Sosyal medyayıaktif kullanmayan Kaleli, yaz sonundanberi Dizdar'la birlikte olduğu iddiasınakayıtsız kalmayıp şu sert mesajı yayınladı:dışı haberlerden ikrahgeldi. Bu durum, kırkyılın başı gördüğümarkadaşlarımın hayatınada etki etmeye başladı.Haberi yapan arkadaş,tek bir cümleyikanıtlarsan oyunculuğubırakıyorum..."