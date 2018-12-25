Kendi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu'yla 3 buçuk yıllık aşkını Eylül'de bitiren İlker Kaleli, meslektaşı Ece Dizdar'la birlikte olduğu iddiasına ateş püskürdü. Sosyal medyayı aktif kullanmayan Kaleli, yaz sonundan beri Dizdar'la birlikte olduğu iddiasına kayıtsız kalmayıp şu sert mesajı yayınladı:
"Gerçek dışı haberlerden ikrah geldi. Bu durum, kırk yılın başı gördüğüm arkadaşlarımın hayatına da etki etmeye başladı. Haberi yapan arkadaş, tek bir cümleyi kanıtlarsan oyunculuğu bırakıyorum..."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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