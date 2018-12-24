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  • 24.12.2018
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'nün eşi tektaşını taktı

Kendisini darp eden ’yü affedip tektaşını yeniden takan , önceki akşam nişanlısıyla mutluluk pozları verdi...

Tektaşını taktı
Yedi aylık aranın ardından geçtiğimiz günlerde barışan spor spikeri Zeynep Tandoğan ile oyuncu Hazım Körmükçü, önceki akşam Fulya Terrace'daki S Clinic'in partisindeydi. Tandoğan'a şiddet uyguladığı iddia edilen Körmükçü, "Her şeyi geride bıraktık. Öfke kontrolü için psikolojik destek aldım. Tüm kadınlardan da özür dilerim. Namus ve şeref sözü veriyorum; böyle bir olay bir daha yaşanmayacak" diye konuştu.



Tandoğan'ın yeniden tektaşını takması gözden kaçmadı.

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