Yedi aylık aranın ardından geçtiğimiz günlerde barışan spor spikeri Zeynep Tandoğan ile oyuncu Hazım Körmükçü, önceki akşam Fulya Terrace'daki S Clinic'in partisindeydi. Tandoğan'a şiddet uyguladığı iddia edilen Körmükçü, "Her şeyi geride bıraktık. Öfke kontrolü için psikolojik destek aldım. Tüm kadınlardan da özür dilerim. Namus ve şeref sözü veriyorum; böyle bir olay bir daha yaşanmayacak" diye konuştu.
Tandoğan'ın yeniden tektaşını takması gözden kaçmadı.
Tandoğan'ın yeniden tektaşını takması gözden kaçmadı.
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