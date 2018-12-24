Tüm dünyada merakla beklenen 'Charlie'nin Melekleri 3' filminin çekimleri geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da yapılmıştı. Filmin başrol oyuncusu Elizabeth Banks de, bu sırada Kapalıçarşı'ya uğradı. 44 yaşındaki ABD'li yıldız, Sevan Bıçakçı'nın tasarımı olan bir yüzük almayı da ihmal etmedi.
- Saklambaç
- 24.12.2018
- Gazete
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