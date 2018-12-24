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  • 24.12.2018
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'den hatırası

Kapalıçarşı hatırası
Tüm dünyada merakla beklenen 'Charlie'nin Melekleri 3' filminin çekimleri geçtiğimiz haftalarda 'da yapılmıştı. Filmin başrol oyuncusu de, bu sırada 'ya uğradı. 44 yaşındaki ABD'li yıldız, Sevan Bıçakçı'nın tasarımı olan bir yüzük almayı da ihmal etmedi.

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