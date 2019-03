Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı, ezber bozan açıklamalarıyla gündeme geldi.dedi. Veganlara dadiyen Karatay, yine yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karatay, her türlü hastalığın sebebininolduğunu söyledi. Prof. Dr. Karatay, ekmek ve unların büyük bir tuzak olduğunu belirti ve şöyle devam etti: "Modern buğday ve kuru mayayla yapılan ekmek zararlıdır. Modern buğday cüce buğdaydır, hibrittir. Hibrit olduğu için de gluten çok fazladır. Gluten her türlü hastalığın sebebidir. ALS, dikkat dağınıklığı, otizm, diyabet, osteopeni, beyin bulanıklığı, kanser , sık sık hastalanma, süt ürünlerinde entolarans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, kısırlık, migren, sık sık düşük yapma, Alzheimer, sık acıkma, Parkinson, burun tıkanıklığı gibi türlü hastalıklara neden oluyor.Ondansonra hastalıklar başlıyor. Bu yüzdendiyoruz. Gluten,beyne gittiği zaman bağımlılıkyapıyor ve düşünmeyi, muhakemeyapmayı önlüyor, sizihaline getiriyor. Fabrikalardan gelenunlarda kimyasallar var. Bunlardanen önemlisi olanvücuda girdiğinde iyottunkullanılmasınıengeller ve bütünkanserlerinsebebidir."Glutenin tahıllarda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Onun için 'Tahıl beyin' diyoruz. Gluten bağırsakları bozuyor. Beyni etkiliyor" dedi. Veganlara "Tahıl beyin" diyen Karatay, tepki çekmişti. 5 yıldır hayvansal ürün tüketmediğini söyleyen Bennu Gerede , "Ben de et tükettiği için ona 'Hayvan kafalı' mı diyeyim" demişti.