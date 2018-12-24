İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündeme geldi. "Şekeri ağzınıza sürmeyin. Doğal tereyağ ve sakatat tüketin" dedi. Veganlara da "Tahıl beyinliler" diyen Karatay, yine yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karatay, her türlü hastalığın sebebinin 'gluten' olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karatay, ekmek ve unların büyük bir tuzak olduğunu belirti ve şöyle devam etti: "Modern buğday ve kuru mayayla yapılan ekmek zararlıdır. Modern buğday cüce buğdaydır, hibrittir. Hibrit olduğu için de gluten çok fazladır. Gluten her türlü hastalığın sebebidir. ALS, dikkat dağınıklığı, otizm, diyabet, osteopeni, beyin bulanıklığı, kanser, sık sık hastalanma, süt ürünlerinde entolarans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, kısırlık, migren, sık sık düşük yapma, Alzheimer, sık acıkma, Parkinson, burun tıkanıklığı gibi türlü hastalıklara neden oluyor.
KANSER NEDENİDİR
Gluten, bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Ondan sonra hastalıklar başlıyor. Bu yüzden 'Ekmek yemeyin' diyoruz. Gluten, beyne gittiği zaman bağımlılık yapıyor ve düşünmeyi, muhakeme yapmayı önlüyor, sizi 'koyun' haline getiriyor. Fabrikalardan gelen unlarda kimyasallar var. Bunlardan en önemlisi olan bromür, vücuda girdiğinde iyottun kullanılmasını engeller ve bütün kanserlerin sebebidir."
GEREDE'Yİ KIZDIRMIŞTI
Glutenin tahıllarda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Onun için 'Tahıl beyin' diyoruz. Gluten bağırsakları bozuyor. Beyni etkiliyor" dedi. Veganlara "Tahıl beyin" diyen Karatay, tepki çekmişti. 5 yıldır hayvansal ürün tüketmediğini söyleyen Bennu Gerede, "Ben de et tükettiği için ona 'Hayvan kafalı' mı diyeyim" demişti.
KANSER NEDENİDİR
Gluten, bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Ondan sonra hastalıklar başlıyor. Bu yüzden 'Ekmek yemeyin' diyoruz. Gluten, beyne gittiği zaman bağımlılık yapıyor ve düşünmeyi, muhakeme yapmayı önlüyor, sizi 'koyun' haline getiriyor. Fabrikalardan gelen unlarda kimyasallar var. Bunlardan en önemlisi olan bromür, vücuda girdiğinde iyottun kullanılmasını engeller ve bütün kanserlerin sebebidir."
GEREDE'Yİ KIZDIRMIŞTI
Glutenin tahıllarda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Onun için 'Tahıl beyin' diyoruz. Gluten bağırsakları bozuyor. Beyni etkiliyor" dedi. Veganlara "Tahıl beyin" diyen Karatay, tepki çekmişti. 5 yıldır hayvansal ürün tüketmediğini söyleyen Bennu Gerede, "Ben de et tükettiği için ona 'Hayvan kafalı' mı diyeyim" demişti.
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