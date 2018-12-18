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  • 18.12.2018
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Özçapkın anneliği çok sevdi

Pınar’ın yaka iğnesi
1996 eski güzeli Pınar Tezcan Özçapkın, anneliği çok sevdi. İşadamı eşi Kerem Özçapkın'dan Duru ve Derin adında iki kızı olan eski manken, üçüncü kızı Doğa'yı ise geçtiğimiz ay kucağına almıştı. Sosyetik güzel, önceki gün de minik kızıyla paylaştığı bu kareye "Taktım yaka iğnesini" notu düştü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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