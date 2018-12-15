Mutfağın yıldızı

İki yıl önce Arnavutköy'de açılan ve kendi müdavimlerini yaratan Hudson, lezzet yolculuğuna yeni şefiyle devam ediyor. "İyi yemek, iyi müzik ve sanat" konseptiyle öne çıkan Hudson'ın mutfağı artık şef Arda Önay'a emanet. Önay'ın özel lezzetleri arasında balık yumurtasından kahvaltı dürüme kadar birçok lezzet var.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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