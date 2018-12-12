Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.12.2018
  • Gazete

da parlayacak

Tiyatroda parlayacak
Serenay Sarıkaya'nın dileği kabul oldu. Geçen yıl oyununda yer almak isteğini söyleyen Sarıkaya, yakında sahneye çıkacak. İddiaya göre; tiyatro oyununa aylardır gizli gizli çalışan 27 yaşındaki oyuncu, ilk kez dev prodüksiyonlu bir oyunda usta isimlerle aynı sahneyi paylaşacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTiyatroda parlayacak
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar