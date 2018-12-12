Tiyatroda parlayacak

Serenay Sarıkaya'nın dileği kabul oldu. Geçen yıl tiyatro oyununda yer almak isteğini söyleyen Sarıkaya, yakında sahneye çıkacak. İddiaya göre; tiyatro oyununa aylardır gizli gizli çalışan 27 yaşındaki oyuncu, ilk kez dev prodüksiyonlu bir oyunda usta isimlerle aynı sahneyi paylaşacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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