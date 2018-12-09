Şallı’ya iltifat yağmuru

Sunucu Ebru Şallı ile işadamı aşkı Uğur Akkuş, önceki akşam Soho House'daydı. Şallı, "Sayemde herkes pilates yapıyor" dedi. Eski mankenin bir buçuk yıllık aşkı da "Benim hocam Türkiye'nin en iyi pilates hocasıdır. Ben de iki yıldır yapıyorum" diyerek nişanlısı Şallı'yı övdü.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.