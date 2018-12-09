Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.12.2018
  • Gazete

Şallı’ya iltifat yağmuru

Şallı’ya iltifat yağmuru
Sunucu ile işadamı aşkı Uğur Akkuş, önceki akşam 'daydı. Şallı, "Sayemde herkes pilates yapıyor" dedi. Eski mankenin bir buçuk yıllık aşkı da "Benim hocam 'nin en iyi pilates hocasıdır. Ben de iki yıldır yapıyorum" diyerek nişanlısı Şallı'yı övdü.

Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriŞallı’ya iltifat yağmuru
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar