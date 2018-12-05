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aşk orucunu bozdu! Özlem Yıldız ile birlikte

38 yaşındaki , aşk orucunu bozdu. Ünlü sunucu, sosyetenin genç temsilcilerinden 24 yaşındaki ile birlikte...

Sosyetenin YILDIZI

2013 yılında oğlunun babası Sinan Serter'le 7 yıllık evliliğini bitiren Özlem Yıldız, uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyordu. 38 yaşındaki ünlü sunucunun, kısa bir süre önce ise aşk orucunu bozduğu ortaya çıktı.



Özlem Yıldız, geçtiğimiz hafta Bebek'teki Angie isimli mekanda 24 yaşındaki sosyetik işadamı Dağhan Doğruer ile sarmaş dolaş eğlendi. Yıldız ile ile kendisinden 14 yaş küçük Doğruer'in o günden beri de gizlice görüştüğü öğrenildi.

DENEDİ AMA OLMADI...
Güzel sunucunun, ile tanışmadan önce sosyetik işadamı Levent Kızıl'la kısa süreli flört ettiği iddia ediliyor.

AYDIN HAMZA

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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