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  • 05.12.2018
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'in ablası: Mehmet Ali ölmedi

Mehmet Ali ölmedi
Yoğun bakımda tedavisi devam eden 'in (61) ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medyada dolanan "Mehmet Ali Erbil öldü" haberleri hakkında açıklama yaptı. Erbil, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bizden haber almadıkça yalan haberlere inanmayın" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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