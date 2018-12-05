Yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in (61) ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medyada dolanan "Mehmet Ali Erbil öldü" haberleri hakkında açıklama yaptı. Erbil, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bizden haber almadıkça yalan haberlere inanmayın" dedi.
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