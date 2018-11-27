Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le 6 yıllık evliliğini 2016'da bitirmesine neden olan Kıvılcım Ural'ın olay aşkı, geçtiğimiz akşam mutlu sona erdi. Ünlü rockçı, Soho House'daki nikahla 5 aylık hamile Ural'la dünyaevine girdi. Gözler Tangöze'nin eski eşi ve iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'e çevrilirken bu evliliğe sürpriz bir isimden tepki geldi.