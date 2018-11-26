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  • 26.11.2018
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eşinin adını kalbine yazdı

Adını kalbine yazdı
Cansu Tosun, kendi gibi oyuncu eşi Erkan Kolçak Köstendil'in adını gömleğine işletti. Tosun, İngilizce "Sen ve ben Erkan" yazan gömleğiyle poz verdi.



Eşinin adını kalbinin üzerinde taşıyan Tosun, bu pozunu da 'da paylaştı. Romantikliğini konuşturan oyuncuya, takipçilerinden övgü dolu mesajlar yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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