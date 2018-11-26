Cansu Tosun, kendi gibi oyuncu eşi Erkan Kolçak Köstendil'in adını gömleğine işletti. Tosun, İngilizce "Sen ve ben Erkan" yazan gömleğiyle poz verdi.
Eşinin adını kalbinin üzerinde taşıyan Tosun, bu pozunu da Instagram'da paylaştı. Romantikliğini konuşturan oyuncuya, takipçilerinden övgü dolu mesajlar yağdı.
Eşinin adını kalbinin üzerinde taşıyan Tosun, bu pozunu da Instagram'da paylaştı. Romantikliğini konuşturan oyuncuya, takipçilerinden övgü dolu mesajlar yağdı.
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