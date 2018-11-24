İlklerin şampiyonu

Efsane jokey Halis Karataş ve rekortmen atı 'Bold Pilot'ın hikayesi, 'Şampiyon' adlı filmle beyaz perdeye uyarlandı. 7 Aralık'ta vizyona girecek olan film, bir ilke imza attı. 'Şampiyon'un vizyona girmeden 1 hafta önce 3 bin 500 kişilik ön gösteriminin yapılacağı açıklandı. Ön gösterime Şampiyon filminin oyuncularının da katılacağı vurgulandı. Ön gösterimin biletleri Biletix'te satışa çıktı. 30 Kasım'da Maslak TİM Show Center'da gerçekleşecek ön gösterimler, 17.00 ve 21.00'de iki ayrı seansta gerçekleştirilecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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