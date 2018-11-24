Bu Perşembe de kural bozulmadı. Atv'nin dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de %13,67 izlenme oranı ve %30,61 izlenme payı, AB'de %11,30 izlenme oranı ve %27,34 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,64 izlenme oranı ve %29,60 izlenme payı aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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