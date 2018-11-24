Perşembe de kural bozulmadı. Atv'nin dizisiDizi; Tüm Kişiler'de %13,67 izlenme oranı ve %30,61 izlenme payı, AB'de %11,30 izlenme oranı ve %27,34 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,64 izlenme oranı ve %29,60 izlenme payı aldı.